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Fatih Terim'den vefat italyan gazeteci arkadaşına anma

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.

07.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:54
Fatih Terim'den vefat italyan gazeteci arkadaşına anma
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.
İtalya'da Fiorentina 'yı çalıştırdığı dönemden arkadaşı olan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rialti için geçen sene çekilmiş bir videoyu paylaşan Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.
Corriere dello Sport'ta çalışan ve Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Rialti, 69 yaşındaydı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Terim, Fiorentina, İtalya, Spor
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