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Fatih Terim'den yönetime: Paranız yoksa ben veririm

Fatih Terim ile Ali Koç arasında yaşanan gerginliğin boyutu büyüdü. Terim geçtiğimiz günlerde yönetim ile yaptığı toplantıda Divan Restoranı'nın Türk Telekom Stadı'nda bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Sözleşmenin devam ettiğini dile getiren yöneticilere ise Terim, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" teklifinde bulunduğu öğrenildi.

08.10.2019 10:20

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet birçok yönden iki camiayı yarıştırır ancak son dönemde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı. Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

"TAZMİNAT İÇİN PARANIZ YOKSA BEN ÖDERİM"

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim'in bunun üzerine Günay'a, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

30 Ağustos tarihindeki bu görüşme sonrasında ise Ali Koç'un Terim için söylediği, "Sicili bozuk" sözü gündeme oturdu. Club Brugge maçı öncesinde yaşanan bu olay sonrasında G.Saray Yönetimi buna karşılık vermeye çalışsa da, Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde basına açık antrenmanda şu ifadeleri kullanmıştı: "Ali Koç'un yaptığı açıklamalara İstanbul'a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim"

Fatih Terim'den yönetime: Paranız yoksa ben veririm

Türk Telekom, Fatih Terim, Galatasaray, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(60)
HADDİNİ BİLMEK MEZİYET GALİBA:''Sicili bozuk'' sözüne alınan adam. . Sicil, başkaları tarafından yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme hatası da olabilir. . Ancak, bireylerin duygularının dışa vurumu kendi tasarruflarıdır. . Son tavır sicil işi değil, duygu dışa vurumu ve bireysel tasarruf. Agresif olmadığını ve doğru olduğunu söyleyebilecek var mı ? Profesyonelliğe uygun olmayan davranış. . ''Allah herkese akıl ve duygu sağlığı versin'' demek te havada kalacak bir dilek.
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KING:adam değilsin ali koc takımın durumu acınası git takımınla ilgilen 2 çay soyle sonra ordan
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APOLLO:helal hoca ADAMSIN VESSELAM
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GAZI ALAN FATİH:Uzmanlık konusu para anlar fatih o işlerden
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ALİ:milli takımı bırak tazminat davası aç ali koç ile ağız dalaşına gir tazminatı ben öderim de
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FENERLİ:fenerbahçe seni 40 defa satın alır terbiyesizlek yapma
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31/31/31:10 lira dileniyordunuz gariban fblilerden ne alıyon sen bacanak
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FEBEŞ:Maaşları ödemeye cek durumdayoz dedi başkanın başkanın dün puhaa
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3 6
SCHUMAVHER:nasıl 4o kere satıl alıyor Allah aşkına yoruma bak
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5 2
AÇ FENER:O yüzden para dileniyor kanal kanal
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13 6
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