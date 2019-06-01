01.06.2019 16:00
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Fatih Terim'den yönetimi şaşırtan istek! Tam 6 transfer

Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligine güçlü bir kadro ile gitmesini isteyen Fatih Terim, ilk olarak 8 numara, forvet, sağ bek transferlerinin yapılmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra rotasyon için yedek kaleci ve iki yedek stoper talebinde bulundu.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim, takviye istediği bölgeleri bir raporla yönetime sundu. Babel'le anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ilk olarak Ndiaye'nin yerine 8 numara, forvet ve sağ bek transferi üzerinde durduğu öğrenildi.

DEVLER LİGİ'Nİ DÜŞÜNÜYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek rotasyonu genişletmek isteyen tecrübeli teknik adamın yerli bir yedek kaleci ile 1'i genç 2 alternatif stoper transferi düşündüğü gelen bilgiler arasında...

SÜRPRİZLER DE YAŞANABİLİR

Takımdan gönderilmesi gündemde olan Belhanda ve Diagne'nin satılmaları durumunda ise transferde sürprizler yaşanabileceği belirtiliyor. Yönetim bu nedenle transferde adımlarını acele etmeden atacak.

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