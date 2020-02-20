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Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Pazar günkü Fenerbahçe derbisi öncesinde Zorlu Center'da yer alan bir otelde kamp yapmak istiyor.

20.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:52

Galatasaray ile arasındaki Zorlu gerilimi bir kez daha gündeme gelecek gibi. Devre arasında sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımında bulunan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki bir otelde kampa almaya karar verdi.

MAÇ GÜNÜ TRAFİĞE TAKILMADAN KADIKÖY'E GİDİLECEK

Sabah'ın haberine göre Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste Fenerbahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlanmıştı:

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, hakemi kim? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray şifresiz mi? FB GS muhtemel 11Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, hakemi kim? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray şifresiz mi? FB GS muhtemel 11'ler

Fatih Terim, derbi öncesi Zorlu'da kamp yapmak istiyor

Zorlu Center, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (7)
GFB:evet baya zorlu geçiyor 2. yarı Fenerbahçem için ama bu sefer GÜLEN taraf siz olmayacaksınız
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BOŞ İŞLER:NE YAPARSAN YAP AMA KADERİNDEN KAÇAMAZSIN
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KALPLERİ FETHEDEN RENKLEEER:İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALGI BURDA MAÇLARI SAHADA KAZANMAK ZOR TABİİ
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MARDİNLİ:HARBİ ÇOK BOŞ YAPMAYA BAŞLADIN AMA GERÇEKTEN BAYDIN ….
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MHS:Ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Medya ortamı germek için taraftarları birbirine düşürmek için elinden geleni yapıyor. Bence böyle bi maçtan önce en az iki hafta yayın yasağı koyulmalı.
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KRAL:İmparator varsa ZORLU da olsa şampiyon cimbom
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LETHERGO:SAHİ NE OLDU O ÇOCUK. . . BÜYÜDÜ ASKERE GİTTİ. . BU SENE EVLENDİRECEĞİZ İNŞALLAH. . 20 YIL OLDU. . ;)
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