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Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in, Beşiktaş derbisi sonrası antrenmanları iptal etmesi faciayı önledi. Terim eğer idmanları iptal etmeseydi futbolcular virüs tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı.

28.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:39

Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastanede olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in öngürüsü ve tecrübesi Galatasaray'ı büyük bir tehlikeden kurtardı.Takvim'de yer alan habere göre başarılı hoca, Beşiktaş derbisi sonrası henüz liglerin erteleme kararı alınmamasına rağmen tüm idmanları iptal etti. Sarı-kırmızılılar, erteleme kararı açıklanana kadar 4 gün boyunca bir araya gelmedi.

FUTBOLCULAR EVDE KALDI

Eğer Terim bu kararı almasaydı, tüm futbolcular koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya kalacaktı. Tecrübeli teknik adamın talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.

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Fatih Terim’in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Etiketler: Galatasaray, Koronavirüs, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi

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