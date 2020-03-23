Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: 'Sağlığımız, hayatımız söz konusu' - Haberler

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: "Sağlığımız, hayatımız söz konusu"

Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası, "Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu" açıklamasını yapmıştı.

23.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:50
Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı:
Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 15 Mart'ta seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisi sonrası, "Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu" açıklamasını yapmıştı.
Süper Lig'in 26. haftasında, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs salgınına rağmen neden maçların oynandığı konusunda basın toplantısında ağır eleştirilerde bulunmuştu. Bu akşam korona testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim, derbi sonrası, "Global bir sorun ile karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar durdu. Risk grubundakiler evlerinde. Meclis toplantıları iptal, etkinlikler iptal. Tüm büyük ligler ertelendi. Milyonlar, milyarlar; 'futbol insan hayatından önemli değil' diyorlar. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da söyleyeceğim. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Oyuncuların, bizlerin, hatta sizlerin (basın mensupları) hayatı ne olacak? Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hani 1 metreden yakın durmayacaktık? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde olacaktınız. Ertelense bütün futbolcular evlerine gitse olacak bir hadiseden kimse gocunmaz. Çünkü herkes kendini koruyacak. Şimdi bir tanemizde çıksa, hepimiz karantinaya gireceğiz. Söylenen ile eylem birbiri ile örtüşmüyor. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbir ile oynatıyorsunuz?" demişti.
"BENİM ÇOCUKLARIMIN CANI NEDEN ÖNEMLİ DEĞİL!"
"Benim çocuklarımın canı niye önemli değil" diyen Terim, toplantısında açıklamalarını şöyle sürdürmüştü:
"İki hafta sonra milli takım arası var. Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, baktınız vakalar bitti o zaman oynardınız. Benim çocuklarımın canı niye önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımdan bahsediyorum. Kendi adıma değil Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak yeri gelince beraber olabiliyoruz, burada neden olamıyoruz? Süper Lig ile TFF 1. Lig bir nebze iyi imkanlarda. BAL'da düşünemiyorum. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

İnfaz Paketinde 10 farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor - Haber Ürdün Kralı'ndan halka "sokağa çıkma yasağına uymaları" çağrısı - Haber İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber Hafter milislerinin Trablus'un güneyine saldırısında 2 kişi öldü - Haber Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading