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Fatih Terim derbide hologram ile sahaya yansıtılacak!

Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta cezalı olan Fatih Terim'i, hologram sistemiyle maç başlamadan önce stadın ortasına yansıtılacağı öğrenildi.

26.09.2019 11:06

Süper Lig'de gözler cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip derbiye tam kadro çıkacak ancak tek eksik teknik direktör Fatih Terim olacak.

HOLOGRAM SİSTEMİYLE STADA YANSITILACAK

PFDK'dan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 4 maç ceza alan, ardından cezası 3 maça indirilen deneyimli teknik adam, derbide takımının başında olamayacak.

Galatasaray cephesi, bu duruma bir çare olmasa da maç öncesi taraftarları motive etme amaçlı değişik bir strateji izleyecek.

Beyaz TV'de yer alan habere göre Fatih Terim, hologram sistemiyle karşılaşmanın başında stadın ortasına yansıtılacak. Terim'in dev hologramı, 'İmparator' yazısıyla birlikte TT Stadı'nda orta sahada belirecek.

HOLOGRAM NEDİR?

Hologram herhangi bir nesnenin, objenin lazer fotoğrafıdır. Objenin üç boyutlu gerçek kaydı, kısaca üç boyutlu lazer fotoğrafıdır.

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Fatih Terim derbide hologram ile sahaya yansıtılacak!

Galatasaray, Fatih Terim, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(7)
1907:cinconlara her türlü sahtecilik, sahtekarlık, hilebazlık, kandırmacalık serbesttir. bu onların içine işlemiştir. ancak şu bir gerçek, fetullahı bile getirseler yine fener sever, gider, 20 yıldır olduğu gibi baaaay.
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KRA:OLSA NE YAZARRR NASILSA GENE SSS
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ARİF:Ancak şaka bir yana, Terim''in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. . . Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi, ancak Milan''da işlemezdi. işlemedi de, Milan''da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı.
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ORKUN:Hagi''nin kazandırdığı UEFA kupası''nın kaymağını yıllardır Adana şalgamı ile yeyip 77 milyonla dalga geçen adamdır Fatih Terim. Namı diyar kabadayı bozuntusu zımparator.
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KEBAPÇI SELO:Frank de Boer (2008): 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası''ndan dolayı bana göre başı hâlâ göklerde, bulutların arasında geziyordu. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok mükemmel bir antrenör değildi. Kendisi futboldan çok dış görünüşüyle meşguldü. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megalomandı.
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DURSUN:Ancak şaka bir yana, Terim''in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. . . Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi, ancak Milan''da işlemezdi. işlemedi de, Milan''da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı.
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ÜNAL:Milan Baros (2014): Onun çok muhteşem bir hoca olduğunu söylerlerdi ama çalıştıktan sonra gerçeği gördüm. Dünyada ondan daha iyi olan bir sürü hoca var. Fatih Terim''in maç öncesi taktik konuştuğunu hatırlamıyorum. Sadece rakibi yıkmak, parçalamak gibi şeylerden bahsederdi.
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