02 Aralık 2018, 20:13
»»

Fatih Terim Derbiyi Locadan Takip Ediyor

Fatih Terim Derbiyi Locadan Takip Ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Beşiktaş derbisini cezasından dolayı locadan takip ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Beşiktaş derbisini cezasından dolayı locadan takip ediyor.

Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'dan maç ceza alan Terim'in yerine takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.

Fatih Terim ile Hasan Şaş, Vodafone Park'ta locadan derbiyi takip ederken, Terim'e locada Beşiktaş Genel Koordinatörü Ahmet Ateş eşlik etti. - İSTANBUL Beşiktaş,Hasan Şaş,Fatih Terim
02 Aralık 2018 Pazar 20:13



YORUMLAR