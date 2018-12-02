Fatih Terim Derbiyi Locadan Takip Ediyor

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
ile yardımcı antrenör Hasan Şaş
, Beşiktaş
derbisini cezasından dolayı locadan takip ediyor.
Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Fenerbahçe
derbisinin ardından PFDK
'dan maç ceza alan Terim'in yerine takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala
ve Levent Şahin
yer aldı.
Fatih Terim ile Hasan Şaş, Vodafone Park
'ta locadan derbiyi takip ederken, Terim'e locada Beşiktaş Genel Koordinatörü Ahmet Ateş
eşlik etti. - İSTANBUL
Beşiktaş,Hasan Şaş,Fatih Terim
02 Aralık 2018 Pazar 20:13