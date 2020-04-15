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Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başlayan Galatasaray, kaynak yaratmak için eldeki oyuncuları göndermeyi düşünüyor. Bileti kesilen ilk isimler ise 2.5 milyon euro alan Ryan Babel ile 2.4 milyon euro kazanan Mbaye Diagne.

15.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:50

Koronavirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor.

Ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek. Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon euroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.

Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Mbaye Diagne

DİAGNE YILLIK 2.4, BABEL 2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sezon başı Club Brugge'a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax'a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul'un yolunu tutacak olması, Galatasaray'ın planlarını zora sokuyor. Belçika'da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne'nin yıllık 2,4, Babel'in de 2,5 milyon euroluk kontratları var.

Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Ryan Babel

KENDİNİZE KULÜP BULUN

Aslan bu iki isimi iyi bir ücrete satarak yeni transferler için kaynak sağlamak istiyordu. Ancak bütün dünyada kulüplerin alım gücünün düşmesi hesapları bozdu. Sarı-kırmızılı yönetim hiç değilse 5 milyon euroyu bulan maliyetlerinden kurtulmak adına bu iki oyuncunun menajerlerine şimdiden 'Kendinize kulüp bulun' talimatını verdi.

Fatih Terim, Diagne ve Babel’i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Etiketler: Mbaye Diagne, Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor
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Yorumlar (1)
GSLİ VATANDAŞ:ÇOKTANDIR TAKİP EDEMİYORUM DARISI BELHANDAYA İNŞALLAH.
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