Fatih Terim'e %60 İndirim

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e ödenecek tazminat miktarına karşı yaptığı itirazı haklı buldu. Daire, daha önce 9 milyon 324 bin lira olarak belirlenen tazminatı 5 milyon 180 bin liraya indirdi, Terim'in istediği yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetti.Geçen yıl temmuz ayında sözleşmesi feshedilen Terim, bunun haksız olduğunu belirterek, 12 milyon 950 bin TL'lik alacak için dava açmıştı. İş mahkemesi, bu talep üzerinden yüzde 40 indirim yaparak 7 milyon 770 bin TL'nin TFF'den Fatih Terim'e ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yüzde 20 icra-inkar tazminatını da hesaplayarak 1 milyon 554 bin lira dahil olmak üzere faiz hariç toplam 9 milyon 324 bin liranın Terim'e verilmesini kararlaştırdı.TFF karara itiraz ederek davayı Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. İstinaf başvurusunu değerlendiren 31. Hukuk dairesi TFF'nin istinaf talebini kısmen kabul ederek, iş mahkemesinin kararını kaldırdı. Hukuk Dairesi, takip konusu 12 milyon 950 bin TL üzerinden yüzde 60 indirim yaparak kalan 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden takibinin devamına karar verdi. Terim'in istediği yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetti. Kararda Yargıtay yolunun açık olduğu da dile getirildi.