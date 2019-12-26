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Fatih Terim'e hakaret davası

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımda bulunduğu öne sürülen spor yorumcusu Turgay Demir hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

26.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:06 Fatih Terim'e hakaret davası

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımda bulunduğu öne sürülen yorumcusu Turgay Demir hakkında hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından kendisi hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle spor yorumcusu Turgay Demir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda Turgay Demir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca dava açıldı. İddianamede, şüpheli Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019'da Fatih Terim'e yönelik sosyal paylaşım sitesi twitter'da hakaret içerikli paylaşım yaptığı ifade edildi. Şüpheli Turgay Demir'in ifadesinde, cep telefonunda bulunan 'Siri' isimli uygulamayı kullanarak mesajı yazdığını ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını söylediğine yer verildi. İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi. Şüpheli Turgay Demir'in "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Demir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

 



Turgay Demir, Fatih Terim, Güncel

Kaynak: DHA

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