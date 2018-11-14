Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ergün Penbe
, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) tarafından Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e verilen cezanın fazla olduğunu düşündüğünü belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında, eski milli futbolcular Ergün Penbe, Ali Gültiken
, Hami Mandıralı
ve Oğuz Çetin
, Akdeniz Üniversitesi Atatürk
Konferans Salonu'nda gençlerle buluştu.
Etkinlikte konuşan Ergün Penbe, PFDK tarafından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen cezaya ilişkin, bir yerde suç varsa bunun cezayı gerektirdiğini dile getirdi.
Cezanın ağır olduğunu düşündüğünü anlatan Penbe, "Aynı koşullarda daha önce verilen cezaların örnekleri var. Daha önce daha az cezalar verildi. Fatih Terim'e verilen cezanın fazla olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan biraz haksız olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Oğuz Çetin: " Fenerbahçe
'nin toparlayacağı görüşündeyim"
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki puan tablosundaki yeri ile ilgili soru üzerine Oğuz Çetin, Fenerbahçe Kulübünün başında son derece önemli bir isim olan Ali Koç
'un yer aldığını belirtti.
Sarı-lacivertli takımın hiç beklenmedik şekilde bu sezon lige kötü başladığını aktaran Çetin, "Fenerbahçe'nin bir şekilde toparlayacağı görüşündeyim. En son Cocu
'nun gönderilmesi Koeman'ın gelmesiyle kadro yapısı ve oyun değişikliğiyle bir takım şeylerin olumlu gittiğini görüyorum. Galatasaray gibi değerli rakibimiz olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Son maçta 2-0 mağlupken 2-2'ye getirdik hatta 3-2 alabilecekken fazla da üzmek istemedik Galatasaray'ı. '2-2 yeter' dedik." ifadelerini kullandı.
Çetin, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
'nun milli takımda kaleci Sinan Bolat
'ı tercih etmesiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:
"Son yıllara baktığımızda mili takım organizasyonunun çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bunun çok sebebi var. Ancak bireysel bazda Sinan Bolat, benim de milli takımda görev yaptığım 10 yıl önceki dönemde kadroya alınan yetenekli bir kaleciydi. Ancak özellikle Türkiye'de Süper Lig'de başarılı kaleciler var. Sinan'ın dışında milli takım kadrosunda olmayı hak eden 5-6 seneye damgasını vuran Volkan Babacan
vardı. Mert Günok
'un performansının yükseldiği, oynama devamlılığı içerisinde olduğu Başakşehir
var. Başakşehir'de Avrupa
'da en az gol yiyen üç kaleciden biri olan Mert Günok varken onun tercih edilmemesi düşündürücü."
Oğuz Çetin, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi nedeniyle hakemlerin tembelliğe düşmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Hakemler inisiyatifi saha içerisinde almalı. Hatalı kararda VAR onları çağıracaktır. 'Hakemlerimiz tembelliğe doğru gidiyor' diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Ali Gültiken ise VAR'ın genel olarak faydalı olduğunun görüldüğünü ifade etti.
Hami Mandıralı da dört büyüklerin karşılaşmalarında her sonucun çıkabileceğini ancak Trabzonspor
'un 13. haftada sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçı kazanmasını istediğini kaydetti.
Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Ermiş, Antalya
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
da katıldı.
Fenerbahçe,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Fatih Terim
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:30