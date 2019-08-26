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Fatih Terim'e yoğun ilgi

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 3 maçlık cezasını bitirdi ve Konyaspor maçında takımın yanında oldu.

26.08.2019 00:00 Fatih Terim'e yoğun ilgi
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 3 maçlık cezasını bitirdi ve Konyaspor maçında takımın yanında oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde Terim'e yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 33. haftasındaki Başakşehir müsabakasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının ilkini geçen sezonun son haftasındaki Sivasspor maçında, diğerini de TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor müsabakasında çeken Terim, ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçıyla birlikte takımın başında yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterdi ve tezahüratlarda bulundu. Terim'de alkışlara karşılık verdi.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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