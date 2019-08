Fatih Terim: "Falcao'ya ilgili oluyor ya da olmuyor açıklaması yapılır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından Falcao sorularıyla karşı karşıya kaldı. Bu futbolcuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklamanın yapılacağını söyleyen Terim, Falcao gibi bir futbolcuyu her teknik adamın isteyeceğini de sözlerine ekledi.Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, maçın uzatma bölümlerinde yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yönetimin yapılan transferlerde bütün detayları vermesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Terim, "Yöneticilerimizin şeffaf olmasından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Ama bazen biraz fazla açıklıyorlar. FFP ile ilgili eksiğimiz var. Rakamda yanılabilirim ama 2,5 milyon Euro ya da daha üstü gibi bir eksiğimiz var. Bunu halletmek zorundayız, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız. Geldiğimizden beri hep beraber bu dertle uğraşıyoruz. Giderken oyuncu satıyoruz. Geldiğimizden beri devamlı oyuncu satıyoruz. Doğru yolda gidiyoruz. Herhangi bir eksik yapmadık, UEFA'dan da bu takdirleri yöneticilerimiz alıyor. Durum bu. Bunu iyi incelemek ve iyi bilmek lazım. Böyle bir konuda yorum yaparken, benim anlamadığım, benim Şampiyonlar Ligi'nde olmamı istiyor ama sattığın kadar almak zorundasın diyor. ya da şu kadar zarar edebilirsin dese, belki o zaman daha rahat olabilir. Demokles'in kılıcı başımızda. Bunu da yerine getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı."Falcao'yu çok isterim. Kim istemez ki?"Falcao konusunda herkesin kendisine haklı olarak sorular sorduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bana da herkes Falcao'yu soruyor, ailem de soruyor. Amerika'dan kızım da arayıp soruyor, doğal karşılıyorum. Ama günü geçirip acil ve önemli konuları sümen altı edip tamamen transfere yönelmemiz isteniyor gibi. Böyle bir yanlışın içindeyiz. Orta saha, stoper ihtiyacımız da var bizim. Aman takımdaki dengeye, FFP'ye dikkat edelim derken, mille 'Acaba hocanın kafasında Falcao'yla ilgili bir şey mi var' diye düşünüyor. Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Ama durumumuz bu dengeleri koruyarak gerekeni yapmak. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor. Bazen olmuyor. Belki yarın olur ama son 1 haftaya girdik, keşke daha evvel halledebilseydik. Ancak aynı anda biz Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız. Ekonomik olarak hangi kulüp iyiye gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde zaten makasın açıldığını görüyoruz. Bazı rakiplerimiz 100 milyondan aşağıya oyuncu almıyor, bazıları için bizim büyük dediğimiz paralar, çok küçük paralar. Mustafa Cengiz yönetimi ve bizler çok da iyi işler yapmamıza rağmen, herkes bankaların önünde. Ben de bu gerçekleri söylemek zorundayım. Falcao'yu çok da isterim, kim istemez? Bu sefer de 'Hoca istiyor, hadi alalım'a geliyor durum. Yabancı sınırımız, Türk oyuncularla dolduracağımız yerler gibi birçok konuyu düşünmek zorundayım. Sadece Falcao değil, başka şeyler de olabilir bu 1 hafta içinde, keşke olsa" diyerek bu haftaki beklentisini açıkladı."2 kırmızı kartta da oyuncularımızın hatası var"Gol atmak için her şeyi denediklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Fatih Terim, "Golle, Seri'nin atılma arası 14 dakika. 1. dakikadan itibaren gol atmak için, baskı kurmak için, oyunu karşıda kurmak için çeşitli varyasyonlar denedik. Gole kadar her şeyi denedik. Bunu yaparken de belirli bir efor sarf ediyorsunuz. Bu sıcakta kolay bir şey değil bunu yapmak. Bir taraf için o sonuç yeterli, diğer taraf için yeterli değil. 11'e 11 oynanmasına ihtiyacımızın en çok olduğu zaman 10 kişi kalıyorsunuz. Bizi geriye yaslayabilirlerdi ama bunun için de B planımız vardı. Zaman zaman aktif de dinlenecek, çabuk da atağa çıkacak. Bu tempoyla zaten 2. Haftada oynamak çok zor. 10 kişiyken de daha önemli pozisyon yakalayan biz olduk, Babel'in vurduğu top gol olmadı. Son dakikada da böyle bir gol yiyorsunuz. Futbol da böyle bir oyun. Son 2 yılın şampiyonuna böyle başlamak yakışmadı. 2 haftada 2 kırmızı kart oldu ve ikisi de atılmayı hak etmişlerdir. Bizim oyuncularımızın kendi hatalarıdır. Santranın orada neyin faulü bu anlamış değilim. Marcao da gelip özür diledi ama maalesef bize puanlar kaybettirdi. Yoksa bizim geride savunmayla, beraberlikle işimiz yok. Savunmanın da doğru şekilde yapılmasını bilecek kadar bu işin içindeyiz. Son saniyede çok rahat kesebilecekleri topta gol yedik. Takımımı gole kadar olan bölümde beğendim" ifadelerini kullandı."Falcao transferinin olup olmayacağı ya da B planımız yarın açıklanır"Galatasaray'da birçok kişinin birçok konuyla ilgilendiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ı izleyenler olarak olayı iyi takip etmeniz gerekiyor. Olay sadece Falcao değil. Bir santrforumuzu yeni verdik. Sezon bittiğinden bu yana Diagne mevzusu var. Yönetimimiz herhalde son bir tarih koyacaktır. Ben iyi niyetle uğraşıldığını görüyorum. Bir yandan borç ödüyorsunuz, bir yandan UEFA yaptırımlarını yerine getiriyorsunuz, bir yandan şampiyonluk kovalıyorsunuz, diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyorsunuz. Biz santrforları alırken fark oluştursun istiyoruz ama bir türlü olmuyor. Olmasını çok isteriz ama olmazsa da dünyanın sonu değildir. Ben bu takımın teknik adamı olarak söylüyorum, herkes uğraşıyor. Ama biz bir şeyle değil birkaç şeyle uğraşıyoruz. Buradan Galatasaraylılardan ricam, sezon başı birleşme zamanıdır. Biz kendi içimizde birleşmeliyiz. Ben de sezon başı kampına eksiksiz gitmek isterim. Bizde olmuyor maalesef, olamıyor ama olursa iyi olur. Bunların hepsi unutuluyor ama istemeye gelin herkes en üst seviyeyi istiyor. Buna itirazım yok ama birçok da müşkül durumda olduğumuz konular var. Bunlara da insaflıca yaklaşmak lazım. Keşke Falcao gelseydi de, Denizli maçından itibaren oynatsaydık. Ama yarın herhalde oluyor ya da olmuyor gibi ya da B planımız gibi bir açıklama yaparız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL