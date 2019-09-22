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Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra cezasını tamamlayacak

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını tribünden takip eden Fatih Terim'in cezası önümüzdeki hafta dolacak.

22.09.2019 20:09

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulu'nun kararıyla cezası 3 maça indirilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekmişti. Terim, Malatya deplasmanında da takımının başında olamadı.

ÜMİT DAVALA VE HASAN ŞAŞ DA CEZALI

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı.

TAKIMIN BAŞINDA LEVENT ŞAHİN YER ALDI

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Terim, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinden sonra cezasını tamamlayacak.

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinden sonra cezasını tamamlayacak

Yeni Malatyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

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