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Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz

"İkinci yarı başlarken 8 de kapanır, 18 de demiştik" hatırlatmasını yapan teknik direktör Fatih Terim "Fenerbahçe'yi bu defa evinde yenip kötü seriyi bitireceğiz" iddiasında bulundu.

18.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:14

'yı yenen Galatasaray'da yüzler gülüyor. Ligde üst üste alınan altı galibiyetle müthiş bir seri yakalayan Aslan, zirve ile arasındaki puan farkını da ikiye indirdi. ile bu hafta deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi moraller de tavan yaptı. Şimdi Fatih Terim ve kurmaylarının tek hedefi, pazar günü tarihî rakiplerini de yenerek şampiyonluk şanslarını iyice arttırmak. Bu yüzden tecrübeli teknik adam hafta boyunca ekstra mesai harcayacak. Florya'da dün yapılan çalışma ardından takıma bir gün izin Terim yaptığı konuşmada oyuncularına haftanın yol haritasını verdi.

"KADIKÖY ŞANSSIZLIĞINI YIKACAĞIZ"

Oyuncularını tebrik eden Fatih Terim "Son haftalarda çok iyi işler yaptık. Aldığımız galibiyetlerin yanı sıra, oyunumuzu da gün geçtikçe ileriye taşıdık. Söylemlerimiz sadece lafta bırakmadık. İcraatlarımızla da puan farkını erittik. Şimdi önümüzde derbi var. Bu bir günlük izinde kafanızı tamamen boşaltın. Dinlenin, sonrasında herkesi tam konsantrasyon geri bekliyorum. Her maçımız final. Bu da o final maçlarından biri. Bu hafta boyunca tek gündemimiz Fenerbahçe maçı olacak. Puan farkı açıldığında 8 de kapanır, 18 de demiştik. Şimdi de Kadıköy şanssızlığını yıkacağız" diyerek iddiasını ortaya koydu.

(Türkiye)

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Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz

Fatih Terim, Fenerbahçe, Malatya, Spor


HABER YORUMLARI (12)
TEMİZFUTBOLİSTİYORUZ:Ligimizin kulupleri ve özellikle galatasaraylılar vijdanınız rahat uyuyor musunuz ? bir futbolsever olarak özellikle 4 büyük takımımız ve başakşehirin maçlarındaki tiyatroyu mide bunaltıcı buluyorum. Ancak Gs ye ayrı bir parantez acın ben daha gs aleyhine göz göre göre hata yapabilecek bir hakem mhk tff görmedim bunu objektif olarak öz eleştiri olarak söylüyorum parlamayın hemencecik.
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ALO:aloooo sen feneri yendiğin 18 puan aldığın son 6 takımdan kime benzettin de hava atıyon yine
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KAPAK:o kadar borç içinde yinede transfer yaptırdın, hiç insafın yok senin , bu ne hırs , Devlet bir kuruş affederse hakkımı helal etmiyorum , bu ligde 1 takım şampiyon olacak, yazık değil mi bu ülkenin paralarını, değmez insanlara aktarmaya.
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TEMİZFUTBOLİSTİYORUZ:her cümlenize nktası noktasına katılıyorum
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KIYI:İnandık biz sizlere. . . .
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BENİM GÖRÜSÜM :D:Bizim yenip yenmeme gibi bi durumumuz endisemiz yok. En kötü ihtimal aliskin oldugumuz ihtimal, yenilip geri döneriz, ama yine sampiyonuz insAllah Allah''in izniyle. . . Yani kisacasi medya hic ugrasmasin su kadar sene oldu bu kadar sene oldu diye. Sanli Galatasaray taraftari ona bakmiyor, takiminin yensede yenilsede herzaman yaninda. Selamlar Saygilar
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TRK:yürü beee aslanımmmm kim tutar seniii. . bu sene yine şampiyonuz ALLAHIN İZNİYLE . .
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LAİK BEY:Din ile sporu birbirine karıştırmayınız lütfen, kimlerin izni ile şampiyon! olduğunuzu herkes biliyor. İyi günler.
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KANARYA:ağam bizimle eğleniiy
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KOMEDİ:trabzon şampiyon bu sene.
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