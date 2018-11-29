29 Kasım 2018, 00:10
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Fatih Terim: Fernandes Çok Yetenekli Bir Oyuncu, Yarın Ne Olacağı Bilinmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Fernandes çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Yarın ne olacağı bilinmez." dedi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti. Lokomotiv Moskova'ya galibiyeti getiren golleri Krychowiak ve Ignatyev kaydetti.

Maç sonunda konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarına bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocak ayında, hem temmuz ayında müsaade edecekler. Ne demek istediğimi anlıyorlar. Zaman zaman böyle mesajlar veriyoruz. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Kulübümüz her şeye yetebilecek durumda. Ocak ayında yetecek, bunun başka bir şeyi yok. İyi oynayan da kötü oynayan da bizim oyuncumuz.

OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Galatasaray camiasına verebildiğim kadar mesaj vermeye çalışıyorum.Ocak ve yaz transfer dönemi bizim için çok şeyi belirleyecek. Bitirici noktada fazla etkimiz yok, onu en kısa zamanda halletmemiz lazım. Bunlardan daha önemlisi, bizim istediğimiz o takım. Yenilgiyi kabullenmeyen, itiraz eden, isyan eden, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takım. İnşallah bunu kuracağız, halledeceğiz.

"FERNANDES ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Manuel Fernandes çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu. Şu anda herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir. Yarın ne olacağı bilinmez"

Galatasaray,Fatih Terim
29 Kasım 2018 Perşembe 00:10



YORUMLAR (5)
HAMALAHAMALA: bitik bu adam artık torun sevmelisin td seni aşar
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FEYRUZ AKBAS: Sonunda ocakta transfer geliyor eskiden sampiyon yaptığı gibi yapacağız kim ne derse desin GALATASARAY şampiyon OLACAK OLACAĞIZ eskisi gibi şampiyon olacak gs
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BARAN: Hadi ordan fatih terim gs takımın ve has has abisi dir kimse onun hakında yorum yapma hakkına sahip değildir bunu bilin
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MNZ: Sistemi yok sistemi inanılmaz iş yapacak topcular lazım terim 'e
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SERDAR TAŞÇI: Fatih terimi istifaya davet ediyorum. Bir GS taraftarı olarak
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