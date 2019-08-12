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Fatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sarı kırmızılı ekibin 4-1 mağlup olduğu Fiorentina maçının ardından bel fıtığı ameliyatı olduğu açıklandı.

12.08.2019 11:52
Fatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu

Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı ve 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçı sonrasında ameliyat edildi. Kafileyle birlikte İstanbul'a dönen Terim, Galatasaray'a da sponspor olan hastanede bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Terim'in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, resmi sitesinden şu duyuruyu yaptı:

"İSTANBUL'A DÖNÜNCE OPERASYON GEÇİRDİ"

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.

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Fatih Terim, Fiorentina maçı sonrası bel fıtığı ameliyatı oldu

Spor

Kaynak: İHA

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