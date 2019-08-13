Haberler» Spor» Haber

Fatih Terim, Fiorentina mağlubiyeti sonrası sert çıktı: Kendinize gelin beyler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1'lik Fiorentina mağlubiyeti sonrası sarı kırmızılı oyunculara, "Skor önemli değil ama bu nasıl futbol? Lig başlıyor, kendinize gelin beyler." dedi.

13.08.2019 11:44
Fatih Terim, Fiorentina mağlubiyeti sonrası sert çıktı: Kendinize gelin beyler

Son hazırlık maçını önceki gün İtalya'da Fiorentina ile yapan Galatasaray, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sonuçtan ziyade ortaya konan etkisiz futbol, cuma günü oynanacak lig maçı öncesi Sarı-Kırmızılı futbolseverleri endişelendirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'i ise fazlasıyla sinirlendirdi. Fanatik'in haberine göre Floransa'daki hazırlık karşılaşmasının ardından oyuncularını fırçalayan Terim'in, "Skor önemli değil ama bu nasıl futbol! Galatasaray takımı böyle oynamaz, oynayamaz. Yorgunluğunuzu anlıyorum. Fakat bu bahane değil. Bir an önce kendinize gelin beyler. Bir kaç gün sonra lig başlıyor. İlk maçta bu oyununuzu affettirin" dediği öğrenildi.

SAVUNMAYA SERT UYARI

Özellikle savunma hattının görüntüsünü hiç beğenmeyen Terim, 2-3 maçtır kritik hatalar yapan Marcao ile özel olarak görüşecek. Aynı şekilde savunma bekleri Nagatomo, Mariano ve Linnes'in de dikkati çekilecek. Fatih hoca, savunmadaki bu kopukluğu gidermek için 6 numara transferinin bir an önce yapılmasını yönetimden istedi.

Fatih Terim, Fiorentina mağlubiyeti sonrası sert çıktı: Kendinize gelin beyler

Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:59   Ali Koç, Simon Kjaer için düğmeye bastı
11:57   Fenerbahçe Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı
11:44   Fatih Terim, Fiorentina mağlubiyeti sonrası sert çıktı: Kendinize gelin beyler
11:38   Abdullah Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi!
11:36   Van Gölü'nde rüzgar sörfü yaygınlaşıyor
11:17   Diagne, ırkçılık nedeniyle Rusya'ya gitmeye soğuk bakıyor
10:56   Diagne, ırkçılık nedeniyle Rusya'ya gitmeye soğuk bakıyor