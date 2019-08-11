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Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim

Galatasaray'ın başarılı Teknik Direktörü Fatih Terim, ilerde Galatasaray ile yollarının ayrılması durumunda Fiorentina'ya dönebileceğinin sinyalini verdi.

11.08.2019 11:23
Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim

İtalyan basınında yer alan haberde Terim, "Galatasaray benim ailem. Bir gün beni istemezlerse, Fiorentina'ya gitmeyi düşünebilirim" açıklamasında bulundu.

TERİM'DEN FIORENTINA AÇIKLAMASI

Fiorentina'da çalıştığı Rui Costa , Toricelli, Chiesa, Enrico ve Federico'ya teşekkür eden İmparator lakaplı çalıştırıcı, "Umarım Fiorentina iyi yerlere gelir, çünkü bunu hak ediyorlar" dedi.

Tuttosport'a verdiği röportajda ise Türk futbolunun seyrini değiştirmek için milli takım döneminde çok uğraştığını belirten Terim, yabancı sınırında yaptığı uygulamanın meyvelerini verdiğini ve Cengiz Ünder gibi isimlerin Avrupa'da kendilerine yer bulduğunu vurguladı.

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Fatih Terim: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim

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YORUMLAR (2)
EYLÜL: EGOLU ADAM SEVMİYORUM. . . . . DAĞLARI BEN YARATIM HAVASINDA. . . .
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