05 Aralık 2018, 10:21
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Fatih Terim, "Gelmeye Hazırım" Diyen Seleznyov'u Veto Etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray'a gelmeye hazırım." diyen Yevhen Seleznyov'un transferini veto etti.

Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok isim ile görüşmeye yapan Galatasaray'da öne çıkan bir isimde Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov. Ukraynalı futbolcunun menajeri Ahmet Bulut golcü oyuncu için Galatasaray'a 1.5 yıllık kontrat karşılığında gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fatih Terim ve yardımcıları bu transfere sıcak bakmadığı için onay çıkmadı.

GALATASARAY BEKLEMEYE ALDI

Ukraynalı futbolcu için Galatasaray, tekliflere karşın olumlu yaklaşıp adım atmazken listesindeki golcülerden gelecek yanıta göre hareket edilmesi bekleniyor.

Galatasaray,Fatih Terim

YORUMLAR (15)
GINNAP BAŞLI OĞLAN: sizde az değilsiniz bu resimleri koyarak milleti gaza getirmeye çalışıyorsunuz.Sevdim sizi 1 numarasınız
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TR80: Türkiyede kariyeri kupalarla dolu başka teknik adam varmı yok niye ÇÜNKÜ O İMPARATOR FATİH TERİM. gerisi palavra Ersun. Aykut Mustafa Denizli. Hepsi İMPARATORUN altında.
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MERT: komisyonu az gelmiştir paragöze ondan veto etmiştir
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BAŞKAN : Bedava yada komisyon olmassa olmaz demiştir
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VAKKAS: Al işte bu bidonu terim
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