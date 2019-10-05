Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası fena patladı: Galatasaray bu şekilde lakayıt, ciddiyetsiz olmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu. Takımını eleştiren Terim, "Eğer Galatasaray kaybedecekse savaşarak kaybedecek. Onun hesabını zaten veririz biz. Bu şekilde lakayıt, vurdumduymaz, ciddiyetsiz olmaz. Buna ne ben müsaade ederim, ne kültürümüz müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Kendi aramızda konuşacağız, ben Galatasaraylılara da açıklayacağım" dedi.

Puan kaybı sonrası konuşan Terim, "Performansla ilgili çok söyleyeceğim şey var. Bir defa Gençlerbirliği'ni tebrik ederim. Sadece istemek yetmiyor. Kazanmayı da bilmek gerekiyor. Galibiyeti de almanız gerekiyor. Sadece istemek yetmiyor. Muhakkak ki Galatasaray puan kaybedecektir ama salı günkü gibi kaybettiği takdirde helal olsun denilen bir takım vardı. Kaybederse öyle bir takımla kaybeder. Böyle kaybederse başka kayıplar olur. Sadece puan kaybetmez" dedi.

"BU ŞEKİLDE LAKAYIT, CİDDİYETSİZ OLMAZ"

"Sadece istemekle olmuyor" ifadelerini kullanan Terim, "Gerilimli bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra elbette bir şeyler bekliyoruz ama böyle ciddiyetsiz, istediklerimizi yapmayan bir Galatasaray da beklemiyoruz. Galatasaray takımı elbette puan kaybedecektir ama kaybedecekse Salı günü oynanan maçtaki gibi kaybetmelidir. Böyle kaybedersek başka şeyler de kaybolur. Hem de baya kaybolur, sayısal olarak... Bunlar esas bana sürpriz. Bunlardan hiç hoşlanmıyorum. Galatasaray kaybedecekse oynayarak, mücadele ederek kaybeder. Bu şekilde lakayıt, vurdumduymaz, ciddiyetsiz olmaz. Buna ben müsaade etmem." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ FAZLA UZADI BU İŞ"

Terim, "Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm. Milli ara öncesinde bu hiç hoşuma gitmedi. Konuşulacak bir zaman var, çok da şey var ama beraberliklerden ve kötü oyundan sonra olsun istemiyorum. Kendi aramızda konuşacağız, ben Galatasaraylılara da açıklayacağım" diye konuştu.

"OCAK AYINDA NE OLACAK İZAH EDECEĞİM"

Genç oyuncularla maça çıkmadığı için pişman olduğunu kaydeden çalıştırıcı, "Galatasaraylılara ocakta ne olacak, ocak ayına kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, Galatasaray kaybeder, kazanır ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok" mesajını yolladı.

Deneyimli teknik adam, "Bugün belki de ben hatalıyım. Burada da kendime önemli bir eksi puan yazıyorum ama dediğim gibi kaybedebilirsiniz, ilk defa da kaybetmeyeceğiz. Böyle bir şeye hiç kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.