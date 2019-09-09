Haberler» Spor» Haber

Fatih Terim, Hamzaoğlu iddiaları sonrasında ekibiyle toplantı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibine Hamza Hamzaoğlu'nu dahil edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Terim konuyla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı görüşmede ekibe takviye yapmayı düşünmediğini açıkladı.

09.09.2019 13:54

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 3-2 kazanılan Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Terim, yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın geçen yıldan bu yana çok ceza alması sonrasında tecrübeli hocanın ekibine Hamza Hamzaoğlu'nu dahil etmeyi planladığı gündeme gelmişti. Fatih Terim, Florya'da teknik ekibi ve yardımcılarına açık bir mesaj verdi. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibe gireceği iddiaları üzerine Terim'den net bir tavır geldi.

"SİZE HEP GÜVENDİM VE GÜVENİYORUM"

Tecrübeli çalıştırıcının ortaya atılan bu iddiaya şaşırdığı ve Florya'da başta yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala olmak üzere tüm teknik ekibine net bir konuşma yaparak, "Birlikte önemli başarılara imza attık. Ben size hep güvendim ve güveniyorum. Daha önemli ve yeni başarılara da beraber çalışarak ulaşacağız. Kafanız rahat olsun. Benden yana hiçbir sıkıntı yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Fatih Terim'in ekibine de yeni bir takviye yapmayı planlamadığı belirtildi.

HAMZAOĞLU: GEL DERLERSE GELİRİM, PARA KONUŞMAM

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Hamza Hamzaoğlu da bir açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti. Sarı-Kırmızılı ekiple 3 kupa kazanan Hamzaoğlu, "Ben Galatasaraylıyım. 'Gel' derlerse gelirim. 'Git' derlerse giderim. Para konuşmam" açıklamasını da yapmıştı. Fakat bugünkü tabloda Hamza Hamzaoğlu'nun geri dönüş yapması beklenmiyor. Ancak ilerleyen yıllarda yeniden bir buluşma yaşanabilir. Genç çalıştırıcı, Fatih Terim A Milli Takım'dayken Aslan'a gelmişti.

Real MadridReal Madrid'in yıldızı James Rodriguez'e çılgın öneri: Galatasaray'a transfer olmalı

Bursaspor maçında sakatlanan Luiz GustavoBursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

Gece kulübünde 6 kişi tarafından dayak yiyen Drinkwater, 6 hafta forma giyemeyecekGece kulübünde 6 kişi tarafından dayak yiyen Drinkwater, 6 hafta forma giyemeyecek

Dev kulüpler Vedat MuriqiDev kulüpler Vedat Muriqi'nin peşinde! Scoutları gönderdiler

Fatih Terim, Hamzaoğlu iddiaları sonrasında ekibiyle toplantı yaptı

Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR (4)
ADINIZI YAZIN: sizlerden hosaf olmaz turkiyenin artisleri
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAN DEP: En az 6 tane yardimci antranörümüz olmasi lazim cünkü 4 tanesi şikeci Feneresyon baskani tarafinda devamli cezali olacak...
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KENAN: Hamza hoca bu çirkeflerin içine girip kendini bitirmez
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: He iyi olmuş açıklama yaptığı hasan bayılmaz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
14:38   Geleneksel Türk okçuluğunda ilk hakem eğitimi yapıldı
14:38   Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek
14:28   "Eskişehirspor sevdamız bitmedi, bitmeyecek"
14:28   Şehzadeler Kadın Spor Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başlıyor
14:25   Litvanya Dominik'i rahat geçti.
14:24   Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
14:24   Yücel ildiz: mücadele gücü yüksek bir takım olmaya çalışacağız