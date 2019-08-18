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Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıklayan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın istifasını kabul etmedi.

18.08.2019 13:25
Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Denizlispor maçından sonran yaşanan olayın ardından istifasını veren Hasan Şaş konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp genç teknik adama ağır hakaretlerde bulunan iki kişiye yasal işlem başlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Diğer taraftan yönetim Hasan Şaş'ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Şaş'ın istifasına onay vermediği belirtildi. Yaşanan gelişmeler üzerine genç çalıştırıcının görevine devam edeceği bildirildi.

(Skorer)

Hasan Şaş, GalatasarayHasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı

Hasan ŞaşHasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım

Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!

Denizlispor, Fatih Terim, Hasan Şaş, Spor

YORUMLAR (14)
VOLKAN ÖZKARA: ??????????????
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VOLKAN ÖZKARA: Ne bileyim ????????
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ADINIZI YAZIN: sunlarin haline bir bakin sporcu tipi varmi al esek ver esek pislikler toplumu kardesim yag yakin göt yalayin bu yakisir sizlere baskada hic bir sey yakismaz
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SETTAR AYYILDIZ: bunlar sporla alakası yok kardeşim kavga döğüş baskı pislik hepsi bunlarda bunlar dönek tir giderler gelirler. adam olan sözünde durur söz ağızdan çıkar bunlarda başka yerden çıkıyor
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GERÇEKÇİ: karaktersizler grubu zerre kadar gurur yok bu fatih terim değilmiydi ceketimi astım bir daha bu takımın başına geçmem diyen çirkeflik hat safhada
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ETO: Galatasaray onlar için çiftlik kim görev verir bu ekibe Galatasaray ı tutmuyorum teknik heyet yüzünden
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HADİ ORADAN: Sen tutmuyosun diye bi üzüldük bi üzüldük anlatamam Kamil herif Galatasaraylıyım diyipte Fatih Terime sallayanların kim olduğunu çok iyi biliyor herkes o yüzden boşuna Galatasaraylıyım deme
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ÇOK KOMİK: Kendiniz yazın , yönetin , oynayın ama bilin ki sonunuz yakın Türk futbolu sizi elbet temizleyecek. . . Yazan Şaş yöneten Terim klasik komedi sahne bilmem kaç :)))
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ANKARA: Tam kolpacı ekip...sıfatlara baksana eğitimsizler
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LEZBİYEN EMİN: GECEN YIL FB MAÇI SONUDA İSTİFA ETTİ YİNE DÖNDÜ. HEP AYNI TİYATRO.
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