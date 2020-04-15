Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Fatih Terim: Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

Tecrübeli teknik adam, son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yapılan koronavirüs (COVID-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

15.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:30
Fatih Terim: Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım

Tecrübeli teknik adam, son koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son yapılan koronavirüs (COVID-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Hekimler uygun görürse kan vermeye hazırım. Uzun süren testlerim sonucunda ilk negatif test sonucumu aldım. Bana bir şey olmaz demeyin ve kendinize dikkat edin" dedi.

Terim'in açıklamaları şöyle;

Herkesi çok özlediğimi söyleyerek başlayayım. Maalesef zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef, alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları da değiştirdi. Üzülerek söylüyorum, sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm insanlara şifa diliyorum. Yaklaşık 1.5 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. Hiç kolay değildi ama Allah'a şükürler olsun. Bugün ilk kez negatif sonucu aldım. Son günlerde yakınlarımın da bana en çok sorduğu soruya bu vesileyle yanıt vereyim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz, kriterleri karşıladığımı düşünürse, elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama inanıyorum ki yeni hayatlarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman bu ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el el atlatacağız. Hayatta her şeyin yeri doluyor. Bir tek şey hariç, o da canımız. Lütfen, kendimize, sevdiklerinize, tüm etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları dikkatli uygulamak lazım. Belki de en önemlisi, bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Elim kalbimde, sizleri sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum."

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Terim, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Spor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray’da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor Spor
Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim takımda görmek istemiyor
Beşiktaş’tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Spor
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
Derby County’den sonra Ferdi’ye bir talip daha Spor
Derby County'den sonra Ferdi'ye bir talip daha
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Spor
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Spor
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
G.Saray’ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek Spor
G.Saray'ın 4 yıllığına anlaştığı yıldız isim, 8 numarayı giyecek
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu Spor
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren futbolcu, takımından kovuldu
Haberler ›› Spor ››Fatih Terim: Hekimler uygun görürse donör olmaya hazırım - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

20:36: Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı - Spor 20:32: Alessandro Bastoni'nin Inter'le Önemli Anları - Spor 20:26: Fatih Terim son yapılan Corona virüs test sonucunu açıkladı - Spor 20:24: Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı - Spor 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:06: Arsenal'da yöneticiler maaşlarında indirim yaptı - Spor 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber 19:48: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi - Spor 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler