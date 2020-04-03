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Fatih Terim: "Hepinizi çok özlemişim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.

03.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:05
Fatih Terim:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.
Korona virüs tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün A Takım oyuncularıyla görüntülü görüştü. Futbolcularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.
Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.
Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Başarılı çalıştırıcı, bu görüşmenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" notunu ekledi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Terim, Güncel
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