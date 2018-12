Fatih Terim Herkes Değişikliklere Hazır Olsun -3

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:09



Benim Abdurrahim'le (Albayrak) hiçbir şeyim olmazSadece santrfor peşinde değilizHayaller hiç bitmezHiç hak etmediğimiz bir mağlubiyetAta SELÇUK - Serhan TÜRK İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Galatasaray sahasında Porto'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım bu skora rağmen, Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda Schalke'ye 1-0 yenilmesiyle grubu 3'üncü sırada noktaladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarının karşısına çıktı.İNANMASI ZOR BİR MAÇ OYNADIKİnanması zor bir maç oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Sevindik, üzüldük, kızdık heyecanlanıp isyan da ettik. Ama şimdi başka sayfa açma zamanı. İnanılması çok zor bir maçtı. Bu skoru kabullenmek çok zor. Porto ile ilk maçın üzerine bir maç oldu. Bu nasıl gol olmaz dediğimiz pozisyonlar var. Hiç gelmeden yediğimiz 3 gol var. Bunlar bireysel hatalarımızdan. Ben Muslera'nın yere yattığını hatırlamıyorum. Bir de Schalke'den kötü bir haber gelseydi inanılmaz bir yıkım olurdu. Bir tek teselli buluyorum, uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir mücadele vardı sahada. Bu uzun zamandır beklediğimiz bir mücadeleydi. Umarım Avrupa Ligi'nde bugünkü mücadelemizi devam ettiririz ve orada kendimize yeni bir sayfa açarız. Burada beni memnun eden, her zaman istediğim, aralarda seyirci ile o yüksek tempoda onlarla beraber birleşip tüm takımlara burayı dar etmek. Olmadı. Ama şu bir gerçek ki, Galatasaraylı, benim istediğimi istiyor. Bugün benim mağlubiyeti hiç kabullenmeyen bir insanım ama oyuncularımı mağlubiyette tebrik ettiğim de azdır ama bugün Porto'yu hapsetmeleri, istekleri, futbol adına ortaya koydukları her iş beni memnun etti. Böyle bir Galatasaray istiyoruz, özlemişiz. Bazen kelimeler mağlubiyetinizi ifade etmez. Bugün bizim adımıza eskiye bir dönüş oldu. Böyle oynayın, mağlup olun. Tüm Galatasaraylıların istediği bu dedi.BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARLARINA SONSUZ TEŞEKKÜRLERSponsorlara, destekçilere ve taraftarlara teşekkür eden Terim, Bir teşekkürü de, Şampiyonlar Ligi boyunca bizi hiç bırakmayan UEFA çalışanlarına iletmek istiyorum. Bir diğeri de bize özel olarak hizmet eden tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda olan, duasıyla ve varlığıyla yanımızda olan her zaman yanımızda olan büyük Galatasaray taraftarına da sonsuz teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.İNŞALLAH TEKRAR DÖNECEĞİZAvrupa Ligi'nde yola devam ettiklerini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, Ben burada ne söylesem sizi tatmin etmez. Başarılı olmadığımız çok açık. Şampiyonlar Ligi'nde devam edemiyoruz ama hiç yoksa Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Oradan da elenmiş olabilirdik. Ligde daha oynayacağımız çok maç var. Türkiye Kupamız var. Biraz geriyiz, bu da gayet doğal. Yapamaya da biliriz. Bunu da söyledim. Bizim yapmamız gereken, gün için önemli başarılar için uğraşmamız gerekecek ama genel olarak Galatasaray'ı daha iyi bir yapıya ulaştırmak istiyoruz. İstediklerimizi yapamadık. Olmayınca ağlayacak halimiz yok. Son 5 maçımızda neler olduğuna da bir baksaydık. Hangi puanlara nerede kaybettiğimize de baksaydınız. Fenerbahçe maçından bu zamana kadar gelen maçlara bir baksaydınız. Umut ediyorum umarım bir daha öyle kaybetmeyiz. Galatasaray her yerde devam edecek. Kaç puan geriye düşersek düşelim, son şampiyon biziz. Böyle yerlerden çok geçtik. İnşallah tekrar döneceğiz diye konuştu.BENİM ABDURRAHİM'LE (ALBAYRAK) HİÇBİR ŞEYİM OLMAZYönetimle arasında problem olduğuna yönelik çıkan haberlere yanıt veren Fatih Terim, Ben dün Gomis ile ilgili soruya iyi baktığınızda kimseye bir şey söylemedim. Ben bu kararı verdim dedim. Ama bugün bakıyorum, yönetimle sıkıntılar var deniyor. Benim Abdurrahim'le hiçbir şeyim olmaz açıklamasını yaptı.SADECE SANTRFOR PEŞİNDE DEĞİLİZDevre arasında takıma takviyeler olacağının altını çizen Fatih Terim, şöyle konuştu Biz sadece santrfor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajı da verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi gerek veya takviye edilmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edildi. Ama mevcut arkadaşlarımızın performanslarını dışarıda tartışmayız. Bunlar benim oyuncularım. Ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın mevcut gününü şampiyonlukla, kupayla iddialı şekilde götürmeye çalışırken, bir yandan da yarını halletmek zorundayız. Bunları en ekonomik şartlarda yapmak zorundayız. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Acil yerler belki oralar olabilir ama Mayıs ayına geldiğimizde iki oyuncumuzun da kiralık olduğunu düşünürsek eksik yerleri anlayabiliriz. Eğer mümkün ise bazı oyuncuları değerlendireceğiz. Bir Ocak, bir Temmuz olarak düşünüyoruz. Mümkünse genç, yetenekli oyuncular katmak. Bir tur atacak Galatasaray kendi içerisinde. Derin ve alternatifli bir kadro yapacağız. Ben iyiyim, benden daha iyisi varsa onu seçerim.HAYALLER HİÇ BİTMEZHayaller hiç bitmez diyen Fatih Terim, Hayalsiz hiçbir şey olmaz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hangi ölçüde başarılı olup olmadığımızı izah ettim. Porto'yu içeride dışarıda bu kadar pozisyonla yenemiyorsanız, kendimizi Avrupa Ligi'nde görmeyi normal karşılamamız lazım ifadelerini kullandı.Melo ve Sneijder'in adını duyunca gülümsemesi ile ilgili gelen bir soruya Terim, Melo ve Sneijder'i duyunca tabii ki gülümserim. İkisiyle de şampiyonluklar yaşadık, omuz omuza çarpıştık. Onların burada olması gereken bir ortam olursa bunu söylerim ama şu ana kadar herhangi bir şey yok. Tabii ki onları duyunca gülesim geliyor yanıtını verdi.HİÇ HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYETTakımın gol yollarındaki problemlerine değinen tecrübeli teknik adam, Vuruş tekniği diye bir şey var. Psikoloji de olabilir. Biz penaltılardan 10 puan verdik, penaltıyla puan alamıyoruz. Bize tek kar kalan şey oyun. Oyundaki istek, arzu ve oyunun kontrolünün bizde olması. Her türlü varyasyonu denememiz. Bunu diğer maçlarda oynayabilseydik, şu anda gruptan çıkmıştık. Sakatlık ve cezalılar bizi maalesef etkiledi. Aynı 11'i iki maç sahaya süremedik. İstemesek de yapmak zorundayız. Büyük emekle getiriyorsunuz, oradan çıkarmıyorsunuz ama hiç alakası yokken gol yiyorsunuz. Bunun altında 3-2 ile kalkmak kolay işler değil. Bu oyunu devam ettirmemiz, her şeyiyle, bugünden bize kar kalan o. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Galatasaraylıların eve neden yenemedik diye gittiğini düşünüyorum. Tek tesellimiz bu. Bu sene için çok da yadırgamıyorum. Aklınıza gelecek her türlü gariplikler geliyor başımıza. Daha da kötü olabilirdik. Çok da sürpriz gelmiyor. Sürpriz gelen tek şey var, benim de kariyerimde böyle bir süreç yok. Galatasaray'da hiç alışkın değilim yorumunu yaptı.HERKES DEĞİŞİKLİKLERE HAZIR OLSUN, BAZI ŞEYLERİ YAPMAK ZORUNDAYIZÜç kulvarda yola devam ettiklerini söyleyen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı Gol vuruşu, vuruş tekniğiyle ilgilidir. Ben onlarla beraber bu mücadelenin içerisindeyim. Allah da bunu o mevkideki özel oyunculara veriyor. Biz öyle goller kaçırıyoruz ki, kaçırdığımız golleri atmak için önemli golcü olmak da gerekmiyor. Cümlemin arasında söyledim, kaybetmek istemediğimiz bir ekonomiyle halletmeye çalışıyoruz. En sağlıklı şekilde hem takımımızın takviyelerini teknik olarak yapmak istiyoruz, hem de bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırmak istiyoruz. İki maçımız bir de kupa üç maçımız var. Birçok görüşmemiz var. Devam ediyor. İki tane yabancı açığımız var. Galatasaray'ın satması lazım ki alsın. Onun için de bazı görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda paylaşacağız. En az kayba uğramak hatta uğramamak için herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah düşündüklerimize yakın şeyler yapabiliriz. Bir an evvel takıma oyuncular katalım ki devre arasını iyi geçelim. İnanıyorum ki, herkes değişikliklere hazır olsun. Bazı şeyleri yapmak zorundayız. Yakın gelecekte belki de bir Galatasaray Televizyonu'na çıkıp, tüm seyirci sorularını alıp, ucu açık bir röportaj da yapabiliriz. kısa zamanda belki devre arasında ama böyle bir şey yapabiliriz.Fatih Terim, Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.