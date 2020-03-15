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Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten derbi maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Terim, "Türkiye'de her kurum, kuruluş iptal. Yahu biz canımızı sokakta mı bulduk? Bizim ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz." dedi.

15.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:52

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. İşte Terim'in açıklamaları:

"RAKİBİMİZİ SAHASINA HAPSETTİK"

"Futbolcular tedirgin mi, neden tedirginler? Bir bildikleri vardır demek ki bunu yapanların. Bu işin ruhuna aykırı bir durum. Hazırlık dönemi ve maçta taraftarın olmaması, bu süre içerisinde akılların tamamen hastalıklar, hadiselerin içerisinde olması oyuncularımızın konsantre olmasını zorlaştırdı. Bu sebeple oyuncularımı eleştirmeyeceğim. 50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. Beşiktaş iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik.

"BİRİMİZDE ÇIKARSA ALLAH KORUSUN NE OLACAK?"

FIFA ilk kez 2 ay içerisinde milli takıma oyuncu veremezseniz dedi, bütün ligler iptal edildi. Aklınıza gelecek her kurum, her organizasyon iptal edildi ama futbol, basketbol, hentbol devam ediyor. Bu oyunlar temas oyunu. İki gece önce tenis federasyonu tüm maçları iptal etti; bu daha da trajik bir durum. Bir bildikleri vardır muhakkak ama açıklamıyorlar. Bu derbide 1000 kişi vardı, bunların sağlık durumlarını neden merak etmiyoruz. Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak?

"BİZ CANIMIZI DIŞARIDA MI BULDUK?"

Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var. Bizi neden böyle kenara atıyorsunuz. Evlerde oturalım ama neden bu maçı oynuyoruz."

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Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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