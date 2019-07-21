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Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL

G.Saray Lisesi'ndeki kuruluştan kulübün bugünkü başarılarına gelişini kapsayan balo Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak. Organizasyonda bilet fiyatları 2500 TL ile 7500 TL arasıdna değişiyor. Örneğin 7 bin 500 lira vererek en pahalı bileti alan bir kişi Terim'le aynı masada oturabilecek veya Muslera ile birlikte yemek yiyebilecek.

21.07.2019 12:24

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, bu başarısını camiasıyla birlikte kutlayacak, aynı zamanda para da kazanacak.

Sarı-kırmızılılar 'Şampiyonluk Balosu'nu 5 Ağustos'ta düzenleyecek. Balo, 'Geçmişten Geleceğe' konsepti ile kulübün Galatasaray Lisesi'nde kuruluşundan bugüne dek geldiği noktayla ilgili çarpıcı mesajları içerecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyon için 500 kişilik davetli listesi hazırlandı. Düzenlenecek geceden Galatasaray'ın kasasına hatırı sayılı bir paranın da gireceği bildirildi. Sahneye yakınlığına göre biletlerin 2 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında satılması planlandığı öğrenildi.

GECEYE KATILANLARA JESTLER YAPILACAK

Geceye katılacak davetlileri önemli sürprizler bekliyor. Sarı-kırmızılı teknik kadro ve futbolcuların tam kadro halinde yer alacağı etkinlikle katılımcılara bir takım jestler yapılacak.

Fatih Terim ve ekibi ile birlikte futbolcular organizasyona katılacaklarla aynı masalara oturacak. Örneğin 7 bin 500 lira vererek en pahalı bileti alan bir kişi Terim'le aynı masada oturabilecek veya Muslera ile birlikte yemek yiyebilecek.

Gecede sahne alacak sanatçılar için temaslar devam ederken, bugün için sanatçı Erol Evgin isminin netleştiği öğrenildi.

Fatih Terim ile aynı masada oturmanın bedeli 7500 TL

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