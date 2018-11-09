Fatih Terim ile Kameraman Arasında Geçen Diyalog

Galatasaray'ın Schalke ile oynadığı maçta teknik direktör Fatih Terim ile kadın kameraman arasında yaşanan gerginlik gündem olmuştu. Olayın perde arkasında kadın kameramanın görüş açısını kapattığı için Fatih Terim'i uyardığı ortaya çıktı. Terim'in ise oyunu takip etme adına buna karşı çıktığı ve kadın kameramanın ısrarı üzerine de tepki gösterdiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası ilk yarının bitmesiyle birlikte UEFA temsilcisi Fatih Terim'in yanına gelerek bu konu hakkında özür diledi ve kadın kameramanın bulunduğu yer değiştirildi. ( Futbol Arena)