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Fatih Terim'in 32. Beşiktaş derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 31 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı.

13.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:00
Fatih Terim'in 32. Beşiktaş derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 31 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim'in öğrencileri 7 mağlubiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.
Süper Lig'de pazar günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. 12 maçta da kazanan taraf çıkmadı.
66 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan 62 karşılaşmada ise 23 galibiyet alırken, 16 kez de mağlup oldu. 23 maç ise berabere sona erdi.
FATİH TERİM'Lİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADIĞI SON 5 MAÇTA ALDIĞI SONUÇLAR ŞÖYLE:
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
22.09.2013 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel

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