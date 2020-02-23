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Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyeti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi galibiyeti ile mevkidaşı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a karşı 13. maçta 5. galibiyetini elde etti.

23.02.2020 21:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:30Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı 5. galibiyeti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi galibiyeti ile mevkidaşı Teknik Direktörü Ersun Yanal'a karşı 13. maçta 5. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi aynı zamanda iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynanan müsabaka ise 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu.
İki takım çalıştırıcısı ilk olarak 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) mücadelesinde rakip oldu. Bu karşılaşmayı Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı.
Bu derbi ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal'a karşı galibiyet sayısını 5'e çıkardı. Yanal'ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
İki teknik adam derbilerde ise 4. kez karşılaştı. Bu maçlarda Ersun Yanal'ın galibiyeti bulunmaz, Fatih Terim 2. galibiyetini elde etti. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Ersun Yanal, Fatih Terim, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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