16 Kasım 2018, 17:29
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Fatih Terim'in Eski Öğrencisi Daniele Adani: Terim Abartılıyor!

Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi olan Daniele Adani, "Terim'in Türkiye'de yaptıklarına saygı duyuyorum ancak onun abartıldığını düşünüyorum.'' dedi.

Sky Sports'ta yorumculuk yapan ve futbolculuk kariyerinde Mircea Lucescu ve Fatih Terim ile çalışan Daniele Adani, Fatih Terim ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.Adani, kariyeri boyunca çalıştığı en iyi teknik adamın şu anda A Milli Takımımızın başında bulunan Mircea Lucescu olduğunu ifade etti.

"DOĞAÇLAMA BİR TARZI VARDI"

Corriere de Sport'a konuşan Adani,Lucescu için 'çalıştığım en iyi teknik adam' derken, Fatih Terim ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Adani, Fiorentina'da birlikte çalıştığı Fatih Terim için, " Türkiye'de yaptıklarına saygı duyuyorum ancak onun abartıldığını düşünüyorum. Çalıştığımız süreçte doğaçlama bir tarzı vardı. Farklı bir çalışma şekli ve kültürü vardı. Bunlara güvenmek için ise çok az bilgiye sahipti." dedi.

(Ajansspor)

Mircea Lucescu,Türkiye,Fiorentina,Fatih Terim
16 Kasım 2018 Cuma 17:29



YORUMLAR (17)
ben var bu sefer doğru haber yorumlamak,herkes hata yapabilmek siz demek orhan babanız hatasız kul olmamak,hatamla sev beni demek
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parator var ben eski öğrencisi ismimi gizlemek ben: gaz vermek gaz vermek gaz vermek ben anlamamak bide bunun ismi stadlara verilmek ben öfkelenmek bu işe başlamak dağdaki çoban paratordan daha futbol bilgili olmak ve bu paratorun oyuyla bir mi olmak ben anlamamak fransız takımı bunu nasıl tutmak hep artık 6s liler paratoru kovmak yeter demek
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NO PROBLEM: Bence de . Kebapçı basıp adam dövmeye çalışandan hayır gelmez.
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KEMAL: Evladım balon herkez biliyor hani bu sene ligde başarı hani Avrupada başarı kulüp başkanına suçu atar istediğim transferleri yapmadı der
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HALICI: Doğru söylemiş
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