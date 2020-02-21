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Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve sarı-kırmızılılar ile olmak üzere toplam 34 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu.

21.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:28Fatih Terim'in Fenerbahçe karnesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde ve sarı-kırmızılılar ile olmak üzere toplam 34 kez 'ye rakip oldu. Terim, sarı-lacivertlileri 10 kez yenerken, 10 defa da mağlup oldu. 14 maç ise berabere sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ise ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında Fener'in karşısına çıktı.

Fenerbahçe ile 35. maç

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 34 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 14 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 30 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu derbilerde 10 defa galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Terim'in 62. derbisi

Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Fatih Terim, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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