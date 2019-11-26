Fatih Terim'in gözdesi Emin Bayram yine yedek kulübesinde!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray evinde Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayan müsabakada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yaptı.

YEDEK KULÜBESİNDE GENÇLER YER ALIYOR

Galatasaray, Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Adem 11'i ile sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Okan, Selçuk, Emin, Erencan, Gökay, Işık Kaan, Emre Mor yer aldı.

YENİ OZAN KABAK

16 yaşındaki Emin Bayram, Medipol Başakşehir maçının ardından Club Brugge maçında da yedek bekledi. Geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini uzatan 2003 doğumlu Emin, yeni Ozan Kabak olarak lanse ediliyor.