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Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor

Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

24.03.2020 00:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:19
Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor
Korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Ulus 'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüse yakalandı. Deneyimli çalıştırıcı, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de hastaneye giderek 66 yaşındaki Terim'in durumunu yakından takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Beşiktaş, Ulus, Spor

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