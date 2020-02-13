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Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabah aldığı acı haberle sarsıldı. Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti.

13.02.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:41

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, acı bir aldı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi hayatını kaybetti.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Terim, anneannesinin fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Sarı kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral 'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti

Fulya Terim, Fatih Terim, Sabah, Aksu, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ZİYAA:Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun, Fulya Terim.
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YAKUZA:Çokkkkk üzüldümm. Çoookkk ağladımm. Sıra Fatihciğime ne zaman gelecekkk :( :( , Gaynanasına bu kadar üzüldüysem, Fatihciğime bi şey olursa yaşayamammm :( :(
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UYANIK:YÜCE RABBİM İNŞALLAH SENİN ÖMRÜNDEN ALIP, ALDIĞI NEFESİN HAKKINI VERECEK UFAK ÇOCUKLARA VERİR. .
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MEMET33:ALANYAYLA MAÇ YAPMAK YARAMIYOR BU ADAMA, GEÇEN 2-0 YENİLDİK BABASININ SENEİ DEVRİYESİYDİ, BU GÜNDE ELENDİK KAYNANA HAKKA UÇMUŞ. DEPLASMANDAKİ ALANYA MAÇINDA BAKALIM NE GÖSTERİR ALLAHÜ TEALA. BEN ŞAHSEN NE''K KADERDE ÜZÜLDÜM YA SİZ?
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FERDİ TAYFUR:ALLAH rahmet eylesin...ibret al efendi ol terim bu dünya sanada kalmaz
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TC SVS 58:yalan dünya işte senden aha geldik gidiyoruz kalanlara selam söyle bendenAllah rahmet eylesin bu dünyada hiç kimse kalıcı değil kalp kırmaya değermi. .
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