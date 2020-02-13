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Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

13.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:58
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral , son yolculuğuna uğurlandı.
Rezan Meral Aksu için Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı.
Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'in taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan da yer aldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Aksu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu, Fatih Terim, Aksu, Güncel

Kaynak: AA


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