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Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.

13.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:36Fatih Terim'in kayınvalidesi vefat etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral vefat etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Fatih Terim, Aksu, Spor

Kaynak: AA

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