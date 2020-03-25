Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den duygulandıran paylaşım

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden babasının fotoğrafını paylaşarak, "Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" ifadelerini kullandı.Korona virüs teşhisi konularak tedavi altına olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. Terim babasının fotoğrafını paylaşarak, Bak yepyeni bir gün doğdu.. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA