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Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a "sicil" göndermesi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Ali Koç'un aylar önce tecrübeli teknik adam için 'Sicili bozuk' açıklamasına yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

24.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:19

'de 21 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kruse, Fenerbahçe'yi öne geçirse de; Sarı Kırmızılılar Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle sonuca gitti.

"SİCİLİN PARAYLA, NÜFUSLA, REKLAMLA DOLDURULAMADIĞI YERDEYİZ"

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sicilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz" ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi Ali Koç, aylar yönce Fatih Terim'i hedef alarak yaptığı açıklamada "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM: DEĞERSE CEVAP VERİRİZ

Fatih Terim ise Ali Koç'a verdiği yanıtla "Vallahi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz." demişti.

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Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a

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HABER YORUMLARI (26)
ASLAN PARÇASI:biz seviniyoruz çünkü SİZİ SUSTURDUK. Her kulvarda sizden çok çok üstün bir takıma utanmadan “siz bizi Kadıköy’e yenemiyorsunuz” diyorsunuz yıllardır, şampiyonluklardan uluslararası başarılardan daha önemliymiş gibi. yoksa bir galibiyetin yüzyıllık rekabette ne önemi var. çok mutluyuz çünkü ELİNİZDE BİR ŞEY KALMADI
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YAZIK:Fatih Terim: Vallahi Avrupa''nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Sonuç: 6 maç 2 beraberlik 4 yenilgi. toplanan 2 iki puan. . .
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SİCİLİ TEMİZ:Eee burada maçlar sahada kazanılıyor demişti beyefendi. iki puan bile bunlara fazla.
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SEMİH:ne sevimsiz bir kız ya rabbim.
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ORDU-M:Fatih Terim Ali Koç''u Kadıköyde öyle bir bozdu ki 22 yıl uğraşsalar düzeltemezler artık :d HAHAHAHAHAHA
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.:Ne kaa komik ne kaaa komikkk
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ETME BULMA DÜNYASI:Kızın babasına o kadar sataştın, o kadar çamur attın. Zamanı geldiğinde de o kız yaptığın pisliklerin acısını senden çatır çatır çıkartır. Haklı olarak.
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MAHO AĞA:Baban yetmedi sıra sende, otur oturduğun yerde
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CEVAP:Sende git marabalarınla yaşa az ötede oyna.
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FB Lİ:YAZIK YA BUNLARA. ANTALYASPOR BİLE BUNLAR KADAR SEVİNMEDİ BİZİ YENİNCE :))) ÇOK İYİ ANLIYORUZ SİZİ
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