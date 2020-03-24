Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Fatih Terim'in kızından açıklama - Haberler

Fatih Terim'in kızından açıklama

- Fatih Terim'in kızından açıklama Buse Terim: " Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında" " Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj" Korona virüsü tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından...

24.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:24
- Fatih Terim'in kızından açıklama
Buse Terim: " Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında"
" Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj"
İSTANBUL - Korona virüsü tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buse Terim," Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve tedavi altında olduğunu söylemişti. Bugün de Fatih Terim'in kızı Buse Terim Buse Terim Bahçekapılı babasının durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Buse Terim Bahçekapılı, "Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken, birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
"Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız"
Elimden geldiği ince bilgilendirme yapacağım diyen Terim, "Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız" ifadelerini kullandı. Fatih Terim’in kızından açıklama

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Fatih Terim'in kızından açıklama
Etiketler : Fatih Terim, Buse Terim, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:34: Fransa'dan Heyecanlandıran Koronavirüs Tedavisi: 6 Günde İyileştiler - Haberler 13:34: En Sevilen Süper Kahramanlar Belli Oldu - Haberler 13:34: Kolonya Yabancı Medyanın Odağında: Virüse Karşı Gizli Silah - Haberler 13:34: Bilim Kurulu Üyesi: Virüs Türkiye'nin Her Yerine Yayıldı - Haberler 13:34: Trump'ın Koronavirüs Tavsiyesi Ölüme Yol Açtı - Haberler 13:14: İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu - Haberler 13:06: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haberler 12:44: Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:02: İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı - Haberler 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Loading