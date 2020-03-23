Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım - Haberler

Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi.

23.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:05
Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi. Buse Terim Bahçekapılı, "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi. Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Buse Terim, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken Haberler
91 yaşındaki Türk koronayı yendi! İşte iyileşmesindeki en önemli etken
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya’da sevindiren gelişme! ’1 numaralı hasta’ iyileşti Haberler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti Haberler
Bakan Koca, koronadan ölen hastaların ortak yönlerine dikkat çekti
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Haberler
İçişler Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan’dan ’Çin’den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi’ iddiasını çürüten sözler Haberler
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

FLAŞ - Haber FLAŞ - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber İstanbul'da 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirildi - Haber Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Haber Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Haber İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi - Haber Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı - Haber
Loading