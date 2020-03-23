Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım - Haberler

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım "Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum" "Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" Yeni tip korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın...

23.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:21
- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım
"Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum"
"Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz"
İSTANBUL - Yeni tip korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Buse Terim Bahçekapılı, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" dedi. Buse Terim Bahçekapılı'nın paylaşımının altına binlerce kişi "Geçmiş olsun" mesajı yazdı. - Fatih Terim’in kızından duygusal paylaşım

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- Fatih Terim'in kızından duygusal paylaşım
Etiketler : Fatih Terim, Buse Terim, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Karaman'da ikamete tüfekle ateş edip kaçtılar - Haberler Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın - Haberler Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı Açıklaması - Haberler Bingöl'de korona virüsüne karşı anonslu uyarı - Haberler Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir - Haberler Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti - Haberler Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi - Haberler İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading