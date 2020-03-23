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Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken kızları Merve Terim ve Buse Terim'den sert tepki geldi. Buse Terim babasının koronavirüse yakalanmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Nefesim daralıyor" dedi.

23.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:16

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Terim, paylaşımında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kızından zehir zemberek tepki

MERVE TERİM'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından kızından büyük tepki geldi. Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları maç öncesinde ligin devam etmesine isyan etmiş ve TFF'ye büyük tepki göstermişti.

Fatih Terim'in kızından zehir zemberek tepki

BUSE TERİM: NEFESİM DARALIYOR

Buse Terim babasının koronavirüse yakalanmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TESTİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

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Fatih Terim’in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor

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Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi
Etiketler : Merve Terim, Koronavirüs, Fatih Terim, Twitter, Spor

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Yorumlar (32)
LEVENT ŞENOL:zamanın hatalarının belki sorgu zamanıdı bir babana sor bakam torpilli çoçukları oynattımı başka çoçukların hakkını yedimi yinede sen bedduğa etme
Cevap Yaz 0 0
TÜRKER AKBULUT:Beddua yok bu yaşananlar herkes ibret çıkarsın Allahtan geleni ancak yine onun izniyle son bulur corona da biter ne salgonlar bitmedik ı
Cevap Yaz 0 0
123:Arpa bitecek korkusu ve endişesi, gs liyim ama bu kızlar avanta ya alışmış!
Cevap Yaz 3 0
MEMLEKETİM:Bu adam kizlarini yetistirememis birde egitimci diye yillardir türk futbolunu sömürüyor.
Cevap Yaz 5 3
BELA OKUYAN BELA BULUR:ÖNCE BUNU ÖĞRENELİM!
Cevap Yaz 4 4
ARİF GSLİ:Fatih hocam 1 tane kızları ise bencil
Cevap Yaz 97 9
TUNA:Babanın medyatikliği nedeniyle konuştuğun gündeme gelebiliyor yoksa çok da normal vatandaştan farkın yok ve unutma okunan bela muhatabında yer bulmazsa döner sahibinde yer bulurmuş çok beddua etme bence Rabbim şifa versin
Cevap Yaz 15 54
MUHAMMED ANADOLU:Kızın tafrası kime anlamdım...
Cevap Yaz 18 36
O MÜBAREK İSMİ SANA VERMELERİ NE KÖTÜ OLMUŞ:Sen anlamak istemiyorsun çünkü fenerlisin. Yüzde 1 milyon fenerlisin. Memlekette sizin kadar vicdan özürlü başka bir topluluk yok.
3 4
ŞAŞKINIM:Stadı dezenfekte ettik seyircili oynayalım derken neredeydiler
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