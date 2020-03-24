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Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbol dünyasını hüzne boğarken, Sağlık Bakanlığı'ndan çarpıcı bir hamle geldi. Bakanlık Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan 850 kişi karantinaya alınacak.

24.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:35

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmasında akredite olan 850 kişiyi karantinaya alabileceği belirtildi.

Galatasaray, karantinayı beklemeden teste girerken Beşiktaş da test başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı'ının TFF ve TSYD'ye başvurup söz konusu maçtaki görevli personeli karantinaya alabileceği vurgulandı.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

Bakanlığın gerekli adımları en kısa sürede atması beklenirken, resmi açıklama da bu süre içerisinde detaylı olarak yapılacak.

TERİM'İN UYARISI GERÇEK OLUYOR

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada bir kişide koronavirüse rastlanması halinde 850 kişinin karantinaya alınacağını söylemişti.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

Terim açıklamasında, "Global bir sorun ile karşı karşıyayız. Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar durdu. Risk grubundakiler evlerinde. Meclis toplantıları iptal, etkinlikler iptal. Tüm büyük ligler ertelendi. Milyonlar, milyarlar; 'futbol insan hayatından önemli değil' diyorlar. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da söyleyeceğim. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Oyuncuların, bizlerin, hatta sizlerin (basın mensupları) hayatı ne olacak? Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hani 1 metreden yakın durmayacaktık? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde olacaktınız. Ertelense bütün futbolcular evlerine gitse olacak bir hadiseden kimse gocunmaz. Çünkü herkes kendini koruyacak. Şimdi bir tanemizde çıksa, hepimiz karantinaya gireceğiz. Söylenen ile eylem birbiri ile örtüşmüyor. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbir ile oynatıyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim’in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak

Haberin Videosu :

Terim'in yeni tip koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Etiketler : Fatih Terim, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

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Yorumlar (8)
AKINCI:Halkın uyarısını tedirginliğini dikkate alacaksın maclar iptal edilsin deniyorsa edeceksin yoksa kaybedersin GS 1976 C C C 1905
Cevap Yaz 0 0
SACİD:Al sana önlem. Hani önlem. Lafla önlem.
Cevap Yaz 0 0
TOKATÇI SELO:Şenol güneş in boş kafaya dikiş attırması gibi bu terimin coronasıda hikaye çıkacak ahada görün
Cevap Yaz 5 1
TARAFTAR:Tüm ligler düşünüldüğünde yaşanacak olası bir tek can kaybının bile sorumlusu, tüm dünyada ligler ertelenmişken olayın ciddiyetini kavrayamayıp ligleri oynatanlardır. Göz göre göre insanları tehlikeye attınız. Bir hafta daha maçları seyircisiz oynatınca ne oldu? Bu kararı verenler hesabını da vermelidir. Önce insan!
Cevap Yaz 0 2
KÜTAHYALİ...:sorumlular verecek hesabını fatih hocayı sevmeye biliriz ama biz RESULÜN ümmetinin halkıyız türkün türkden başka evladı dostu yoktur. fatih hocaya ve arkadaşına rabbim tez zamanda şifa versin inşallah en kısa zamanda sevdiklerine ve sağlığına kavuşşsun inşallah .
Cevap Yaz 0 3
SABIR SABIR:sorumlu ve suçlu tff bence . . . şimdi derbide görev alan almayan seyirci hakem oyuncu top toplayıcı . . . . al sana önlem tff. . . . işte virüs bu şekilde yayıldı sayenizde. . . . . hala devletim önlem almaya gidiyor. . . en iyi önelm sokğa çıkma yasağıdır. . . . sağlık ve emniyet mensupları hariç kimse sokağa çıkmasın ya. . . lütfen ne olur
Cevap Yaz 1 8
KARTAL:maçların iptal edilmemesi büyük hata olmuş. ama seyircisiz kararı alınmadan önce gs başkanı önlemlerin alındığını 50 000 kişinin maça gelmesinde bir sakınca olmadığını söylüyordu
Cevap Yaz 4 3
BJK:NE ALAKA GEYİK
0 0

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