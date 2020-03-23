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Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından, "Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim, evden çıkmıyorum. Yarın ne olacağını bilemeyiz, yarın bize de gelebilir bu lanet virüs" dedi.

23.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:39

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a konuştu.

"YARIN BİZE DE GELEBİLİR BU LANET VİRÜS"

Sergen Yalçın, "Herhangi bir bulgu yok, gayet iyiyim, evdeyim, evden çıkmıyorum. Fatih hocanın haberini aldım, çok üzüldüm, çok geçmiş olsun. Yarın ne olacağını bilemeyiz, yarın bize de gelebilir bu lanet virüs. Şu anda iyiyiz, evden çıkmıyoruz. Hepimiz dikkat edelim" dedi.

Bilindiği üzere Galatasaray, son olarak Beşiktaş ile TT Stadı'nda karşı karşıya gelmişti.

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Fatih Terim’in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Etiketler : Sergen Yalçın, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor

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Yorumlar (1)
FENERLİ:Can candır canın rengi yoktur ¦ Allah sağlık versin daha yeşil sahada maçlar yapıcaz kendine gel hocam
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