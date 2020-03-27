Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in son durumunu yakından takip ediyor. Fatih Terim'in kızı Terim'in hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı.

'Daha güzel haberler vereceğim'





Buse Terim, Instagram hesabından "Herkese merhaba, Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Buse Terim'in bu paylaşımı herkesi sevindirdi.

Kaynak: Snob Magazin