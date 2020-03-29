Fatih Terim’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, korona virüsten dolayı hastanede tedavisi devam eden Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK'te Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Fatih Çekirge, "Sesini çok iyi duydum. Hasta biri gibi konuşmadı. Morali yerindeydi öksürüğü yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarımız bana çok iyi bakıyor. 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak ve o testin ardından karar verilecek dedi. Sevgili adaşımız Fatih Terim, çok yakın zamanda normal hayatına dönecektir. Aldığım izlenim o yöndeydi." dedi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.