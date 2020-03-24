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Fatih Terim'in sağlık durumu iyi, Beşiktaş da koronavirüs testi yaptırdı

Türk futbolunda Fatih Terim depremi, Beşiktaş da koronavirüs testi yaptırdı. Koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumları iyi. Sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağıyor

24.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:47
Fatih Terim'in sağlık durumu iyi, Beşiktaş da koronavirüs testi yaptırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından salgın sebebiyle liglere verilen ara sonrası gözler yine spor camiasına çevrildi.

Terim'in salgına yakalanması başta sarı kırmızılı camiayı kızdırırken, Süper Lig maçlarının tüm çağrılara rağmen Avrupa liglerinden bir hafta sonra ertelenmesi, Covid 19 virüsünün diğer taraftar, futbolcu ve teknik ekiplere geçmiş olma olasılığını da beraberinde getiriyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Koronavirüs, Dünya

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